Belarus’ta mahkeme, Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları aktivisti Ales Bialiatski’yi kaçakçılıktan ve hükümet karşıtı protestoları finanse etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Belarus’ta mahkeme, Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları aktivisti Ales Bialiatski’yi kaçakçılıktan ve hükümet karşıtı protestoları finanse etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Belarus’ta siyasi mahkumlar ile ailelerine mali ve hukuki yardım sağlayan Viasna insan hakları örgütünün kurucusu, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski’nin yargılandığı davada karar çıktı. Bialiatski, hükümet karşıtı protestoları finanse ettiği ve kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bialiatski ile aynı davada yargılanan arkadaşları Valentin Stefanovich 9, Vladimir Labkovich ise 7 yıl hapse mahkum edildi.

Yurt dışındaki Belaruslu muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Bialiatski ve aynı davada hapis cezasına mahkum edilen diğer aktivistlerin haksız yere cezalandırıldığını belirterek, kararı "korkunç" olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili Twitter’dan paylaşım yapan Tsikhanouskaya, "Bu utanç verici adaletsizliğe karşı savaşmak ve onları kurtarmak için her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Bialiatski, siyasi gerekçelerle yargılandığını savunuyor.

2021’de tutuklanmıştı

60 yaşındaki Bialiatski, 2020 yılının yaz aylarında patlak veren ve 2021’e kadar devam eden hükümet karşıtı protestolara yönelik baskılar sırasında hapse atılan yüzlerce Belaruslu göstericinin arasında yer alıyor. Bialiatski’nin kurduğu Viasna, tutuklu protestoculara hukuki ve maddi destek sağlamıştı.

İnsan hakları ve demokrasi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı geçtiğimiz Ekim ayında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Bialiatski, ödülü Rus insan hakları grubu Memorial ve Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi ile paylaşmıştı.