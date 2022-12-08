Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) yaklaşık dört aydır süren Oyun Yazma Programı’nda sona gelindi. Programın son aşamasında NKT’nin profesyonel oyuncuları, seçici kurulun belirlediği 4 oyunun finale yakın versiyonlarını, oyunun yazarlarına okudu.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) yaklaşık dört aydır süren Oyun Yazma Programı’nda sona gelindi. Programın son aşamasında NKT’nin profesyonel oyuncuları, seçici kurulun belirlediği 4 oyunun finale yakın versiyonlarını, oyunun yazarlarına okudu.

Sahnelediği oyunlardaki performanslarıyla övgüye değer görülen Nilüfer Kent Tiyatrosu, oyun yazarlarını desteklemek, yenilikçi ve heyecan verici fikirlerin sahne için yazılmasını teşvik etmek, yerli tiyatro oyunu repertuarına çağdaş metinler kazandırmak amacıyla da çalışmalar yürütüyor.

NKT’nin, bu hedef doğrultusunda Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de “Oyun Yazma Programı.” Daha önce “Sahne Eseri Yazma Yarışması” adıyla gerçekleştirilen proje artık, yeni bir form ve zengin içeriğiyle Oyun Yazma Programı adıyla yürütülüyor. Geleneksel yöntem yerine üç aşamalı olarak yürütülen programın ilk aşamasında, Murat Daltaban, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Günay Ertekin, Banu Çakmak Duman ve Kazım Güçlü’den oluşan Seçici Kurul, başvurular arasından 4 taslak metni, ön seçkiye almıştı. Seçkiye alınan Aslı Ekici’nin “Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta”, Ezgi Uzundemir’in “Kadınlar Kasabası”, Ömer Kaçar’ın “Her Şey Yolunda” ve Semiha Sara’nın “Kral’ı Kim Öldürdü?” isimli oyunlarının taslak metinleri, programın ikinci aşamasında Doç. Dr. Süreyya Karacabey’in yürütücülüğündeki oyun yazma atölyesinde verilen eğitimin ardından, oyuna dönüştürüldü.

Temmuz ayından bu yana devam eden Oyun Yazma Programı’nda artık final aşamasına gelindi. Programın son aşamasında Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun profesyonel oyuncuları, oyunların henüz tamamlanmamış ama finale yakın versiyonlarını, yazarlarına okudu. 2 ve 3 Aralık tarihinde Nilüfer Belediyesi Ayşe Selen Deneme Sahnesi’ndeki buluşmada oyunların yazarları, NKT oyuncularından metinlerin okumasını dinledi. Okumaların yapılmasının ardından programın üçüncü aşaması da tamamlanmış oldu. Oyun Yazma Programı’nda atölye sürecini sorunsuz tamamlayarak geliştirilebilir oyun taslağından sahnelenebilir oyuna dönüşen eserler, “Ana Seçki”ye alınıp ilan edilecek.