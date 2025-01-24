Eskiyen banklar ve oturma grupları, Nizip Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi’nde yeniden hayat buluyor.

Çevre bilinci ve kent estetiğini ön planda tutarak birçok çalışmayı hayata geçiren Nizip Belediyesi, geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelere atölyelerinde yeni bir yaşam kazandırıyor. Bu süreç, atölyedeki usta ellerin emeğiyle şekilleniyor ve her bir parça, işlevsellik ve estetik açıdan şehre katkı sağlıyor. Atölyede, eski oturma grupları sadece yenilenmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni banklar ve oturma grupları da üretiliyor. Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda doğaya dost geleceğe katkı sunan Nizip Belediyesi, şehirdeki sosyal yaşam alanlarını da iyileştiriyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Geri dönüşümle hem doğayı hem de belediyemizin kaynaklarını koruyoruz. Bu çalışmalar, sadece çevreye değil, şehrimizin estetiğine de değer katıyor” dedi.