Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde bulunan bakkal esnafına servis imkanı sağlamaları amacıyla 300 sepetli bisiklet dağıttı.

Nizip Kapalı Spor Salonu’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla yapılan dağıtım töreninde, sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı bisikletler, bakkalın gelişen sektörde çağa ayak uydurması için gelen talepler yönünde hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi 100’üncü yılda 100 bin bisiklet dağıtımı için yürüttüğü çalışmada daha öncesinde de il merkezinde bulunan 3 bin bakkala sepetli bisiklet verdi.

Ahi Evran Kültürü’nün günümüz temsilcileri olan bakkallar için desteğimiz sürecek

Törende konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Ahi Evran Kültürü’nün günümüz temsilcileri olan bakkallar için desteğin süreceğini aktararak, “ ‘Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir’ diyor Ahi Evran. Doğduğum mahallede bir muhteşem üçlü vardı hepimizin yolunun düştüğü. Bakkalımız, kasabımız, fırınımız. Üçü yan yana, huzurlu, mutluysa şehir güvende huzurludur. Mikro ölçekte yaşadığımız bu güzelliği büyük, metropol şehir Gazi şehirde yaşatmak bizim en büyük görevimizdir. Oda başkanlarımız gelip bakkalla ilgili yeni bir dünyanın oluştuğunu, günü siftahsız geçirirken modern arabalarla gelip iş yapıldığını dile getirdi. Bu konuda kendimizi yenilememiz lazım. Yenilenmezsek yeniliriz” dedi.

"Gaziantep’te üretilen yerli ve milli bisikletlerimizi dağıtıyoruz"

Başkan Fatma Şahin, konuşmasının devamında Gazi şehrin pandemi ve deprem ile zor günler geçirdiğini ve bu konuda bakkalların da etkilediğini aktararak, “Nizip bir medeniyet, tarih, coğrafya, Roma Dönemi, Zeugma, Fırat’tır. Nizip çok özel ve kıymetlidir. İklim Master Planı ile karbondioksit salınımını azaltmayı hedefledik. Ölçümler yaparak çalışma yolumuzu belirledik. 100’üncü yıl 100 bin bisiklet diyerek yola çıktık. Bisiklet yolları yaparak kullanım yolları açtık. Bisiklet kullanımı sağlıklı yaşam için de önemli. Bakkallardan bisiklet dağıtımına başladık. Gaziantep’te üretilen yerli ve milli bisikletlerimizi dağıtıyoruz” diye konuştu.

Törende konuşma yapan Gaziantep Esnaf ve Sanatkârları Odaları Başkanı İsmet Özcan ise ilk bisiklet dağıtımının il merkezindeki bakkallara yapıldığını hatırlatarak, mahalle için bakkalların önemini vurgulayarak verilen destekler için teşekkür etti.

Nizip Sebzeciler ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Canpolat’ta “Bakkalına Sahip Çık” Projesi’ne destek için Başkan Şahin’i ziyaret ettiklerinde desteklerini esirgemediğini, Ahi Evran’ın güler yüzlü temsilcisi olan bakkala sahip çıkıldığını aktardı.

Programa ayrıca Nizip Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Uygur ile Nizip’te bulunan diğer meslek kollarına ait oda başkanları katıldı.