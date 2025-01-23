Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın talimatlarıyla ilçe genelinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, hem ilçe merkezi hem de kırsalda aksaksız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde denetim yaparak vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise yol açma, çevre düzenlemesi ve kilit taşı çalışmaları yaparak şehrin altyapısını güçlendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bakım onarım ve ağaç budama işlemleri gerçekleştiriyor, vatandaşların yeşil alanlardan daha verimli bir şekilde faydalanmalarını sağlıyor.

Temizlik ekipleri ise şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürerek Nizip’in temiz ve düzenli bir görünüm kazanmasını sağlıyor.