Nizip Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği iş birliğiyle ilçede bir ilke imza attı.

Osmanlı Parkı’nda düzenlenen "Nizip Bahar Satranç Turnuvası", satranç tutkunlarını bir araya getirdi. Her karşılaşmada zekâ, strateji ve azim ön plandaydı. Katılımcılar, centilmenlik ruhu içinde yarışarak satrancın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, satrancın yalnızca bir oyun değil, sabrı, stratejiyi ve zihinsel gelişimi teşvik eden güçlü bir eğitim aracı olduğunu vurguladı.

Başkan Doğan, "Gençlerimizi satrancın büyülü dünyasıyla buluşturmak, onların düşünme becerilerini geliştirmek ve bu yolda onlara destek olmak bizler için büyük bir mutluluk, Nizip Belediyesi olarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan her alanda yanlarında olmaya, onların gelişimine katkı sağlayan sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu güzel etkinliğe katılan tüm gençlerimize, ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; yeni turnuvalarda, yeni heyecanlarda tekrar bir araya gelmeyi diliyoruz" dedi.

İki gün süren turnuva sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verildi.