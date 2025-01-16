Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Toprağın bereketi, Nizip’in geleceği için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, kurdukları Analiz Laboratuvarı’nın, çiftçilere büyük katkı sağladığını ve tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Nizip Belediyesi tarafından kurulan ‘Analiz Laboratuvarı’, ilçedeki çiftçilere ücretsiz toprak, yaprak ve zeytinyağı analiz hizmeti sunuyor. Başkan Doğan, laboratuvarın çiftçilere sağladığı bu destekle, tarımda daha verimli ve sağlıklı ürünler elde edilmesini amaçladıklarını söyledi. Başkan Ali Doğan, laboratuvarın sadece analiz hizmeti sunmakla kalmadığını, aynı zamanda çiftçilere doğru tarım uygulamaları konusunda rehberlik ettiğini belirtti.

Doğan, “Geleceğe daha sağlıklı ve verimli ürünler bırakmak için değerli çiftçilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Tarımda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve ilçemizin ekonomisini güçlendirmek adına bu tür projelerle çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Laboratuvar, toprak analizleriyle toprağın besin değerlerini ve pH seviyelerini belirleyerek, çiftçilerin toprak sağlığını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Yaprak analizleri ise bitkilerin besin durumlarını inceleyerek, daha verimli ürün yetiştirilmesini sağlıyor. Ayrıca, zeytinyağı analizleriyle de ürün kalitesinin arttırılması hedefleniyor.