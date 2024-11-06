Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yardımcı ve soru bankasından oluşan kitap seti hediye etti.

Sultan Abdülhamid Mahallesinde hizmet veren Gençlik Merkezinde düzenlenen kitap dağıtım programına katılan Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Uğurlu, öğrencilere başarılar dileyerek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Doğan’a teşekkür etti.

Doğan ise, başarı dileklerini illetiği öğrencilere, her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Belediye bünyesindeki gençlik merkezinde 150 öğrenciye ücretsiz kurs verildiğini ifade eden Doğan, "Belediyemiz ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde ücretsiz açmış olduğumuz kurslarla öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Tüm materyallerini ve en önemlisi de bir yıl boyunca sınav için gerekli kitaplarını ücretsiz veriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz, kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buluyor. Gençlerimizin hayallerine açmış olduğumuz kurslarla ulaşacak olmaları bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Çok sevdiğimiz gençlerimizin yanında yer almaya ve her alanda onları desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.