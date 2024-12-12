Nizip Belediyesi ekipleri yol yapımına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Doğan’ın öncülüğünde, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını iyileştirmek adına önemli bir adımlar atan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem ilçe merkezi hem de kırsal bölgelerdeki yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, olmaz denilen ve bakımsız kalan yolları yenileyerek, vatandaşların ulaşımda yaşadığı zorlukları ortadan kaldırıyorlar. İlçe merkezinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yolları daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getiriyor. Kırsal alanlarda da benzer şekilde etkili çalışmalar yürüten Nizip Belediyesi, traktörlerin bile zorla geçebildiği engebeli ve bakımsız yolları yeniden inşa ediyor. Bu sayede, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, işlerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyorlar. Yeni açılan yollar, kırsal yaşamın kolaylaştırılmasının yanı sıra, bölgedeki köylerin birbirine bağlanmasını ve ulaşım ağlarının güçlenmesini sağlıyor.

Başkan Ali Doğan, "Halkımıza daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir ulaşım ağı sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizdeki her mahalleyi daha modern yollarla buluşturacağız" dedi.