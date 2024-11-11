Nizip Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde bin adet “Nizip Zeytin”i fidesi toprakla buluşturuldu.

Kavunlu Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında, zeytin fidanları dikilirken, Nizip Zeytini’nin Türkiye’nin farklı bölgelerinden yetişen zeytin çeşitlerine göre daha yüksek yağ oranına sahip olduğu vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Zeytin fidanı dikmenin çevreye katkı sağlamak ve geleceğe bırakılacak yeşil mirası güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade ederek bölgenin tarımsal değerlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise, yeşil bir dünyanın önemine dikkat çekerek, etkinliğe destek veren Nizip Belediyesi’ne, katılım sağlayan kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.