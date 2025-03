Nizip Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferiyle birleşen ve halkın büyük ilgi gösterdiği Ramazan Sokağı etkinliklerinin ardından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutulmaz bir etkinlikle taçlandırdı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekmenin yanı sıra, sanatı da gündeme taşıdı. Etkinlikte, kadınların gücünü simgeleyen çeşitli sanatsal performanslar ve sergiler yer aldı. sergilendi. Kadınların hayatın her alanındaki değerini yansıtan eserler, katılımcılara ilham verdi. Ayrıca, gençler de bu anlamlı günde, üzerlerinde yazılı mesajlarla kadınların değerine vurgu yaparak toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı. Etkinlik kapsamında eşi Aslıhan Doğan ile birlikte alanda bulunan kadınlara karanfil dağıtan Belediye Başkanı Ali Doğan, tüm kadınların gününü kutladı.

Doğan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kadınlar, toplumun temel yapı taşlarıdır. Onların gücünü, cesaretini ve zarafetini her zaman takdir etmeli ve desteklemeliyiz. 8 Mart, sadece bir gün değil, her an hatırlanması gereken bir değeri simgeliyor" dedi.

Etkinlik, konser ve çeşitli gösterilerle devam etti.