Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, önümüzdeki sezon mali tabloyu kuvvetlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, "O bakımdan haziran ayında genel kurul yapmayı planlıyoruz" dedi.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, TSYD Ankara Lokali’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gençlerbirliği’nin bu sezon Spor Toto 1. Ligdeki sıralaması değerlendiren Akdaş, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Akdaş, ligde kalmanın başarı olmadığını ifade ederek, "Bana göre başarı Süper Lig’e çıkmak ama hiç değilse bundan da bir sevinç duyduk, mutlu olduk. Önümüzdeki sezon bizim maliyi kuvvetlendirmemiz lazım. O bakımdan haziran ayında genel kurul yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Gençlerbirliği Futbol Kulübü’nün başkanı olduğu ilk günden itibaren eskiye göre mali tabloyu düzelttiklerini söyleyen Akdaş, "Geldiğimize göre çok iyi bir tablo var. Yine borcumuz var ama ödenmeyecek borç değil. Geldiğimizde Euro 8 TL’ydi şimdi 22 TL. Ona rağmen borcumuz azalmış durumda" şeklinde konuştu.

Başkan Akdaş, Gençlerbirliği’nin hazirandaki olağan genel kuruluna kadar maddi katkı bulursa eğer devam etmek istediğini belirterek, "Benim kararım maddi katkı bulursam yüzde 100 devam etmek. Ama maddi katkı yardımı yapamazsam o zamanda Gençlerbirliği’ne zarar vermek istemiyorum. O zamanda bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Takımın başına getirdikleri Teknik Direktör Sinan Kaloğlu’ndan da memnun olduklarını da ekleyen Niyazi Akdaş, "Sinan hoca, yeni nesil bir hoca ve federasyonda daha önce hocalara eğitim veren bir hoca. Genç nesil bir hoca. Ben çok memnunum. Karakterinden, futbol bilgisinden, oyuncularla ilişkisinden çok memnunum. Zaten 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladık. O devam edecektir" açıklamalarında bulundu.