Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında geçtiğimiz hafta Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi riyasetinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı, Atatürk Üniversitesi Rektörü, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkan Vekili, İl Milli Eğitim Müdürü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünün katıldığı işbirliği protokolü sahada meyvesini vermeye başladı.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) Protokolü kapsamında oluşturulan Erzurum İl Çalışma Kurulu’nun ilk toplantısı Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Başkan Vekili Muharrem Özdemir ve Genel Sekreter Osman Ömeroğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler ve Genel Sekreter Ensar Korukçu katılım sağladı.

NİYEP projesi kapsamında eğitim destekli işgücü talebinde bulunan farklı sektörlerdeki 37 firmanın yine farklı mesleklerdeki bin 49 kişilik talebi değerlendirilerek kabul edildi.

Konu ile alakalı konuşan İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, “Türkiye İş Kurumu ile TOBB arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesi Protokolünün ardından Valimiz Mustafa Çiftçi başkanlığında tüm paydaşların katılımı ile Ticaret ve Sanayi Odasında işbirliği protokolü imzalayarak İl Çalışma Kurulunu oluşturduk. Sayın Valimizin talimatı ile çok hızlı sahaya inerek gerek Oda ve Borsalarımızda bilgilendirme toplantıları gerekse STK ve birebir işveren ziyaretleri ile programımızın tanıtımını yoğun bir şekilde yaparak 37 firmamızın 1049 kişilik talebini almış olduk. Bugün kurumumuz toplantı salonunda İl Çalışma Grubumuz ile bir araya gelerek işverenlerimiz tarafından iletilen talepleri değerlendirerek ülkemizde en fazla işveren ile en fazla sayıda talep alarak yine programları ilk kez başlatan il biz olduk” dedi.