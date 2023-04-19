Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(BEŞÜ) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından Fen Fakültesi akademisyenlerine ‘Nitelikli Ar-Ge Projeleri Yazma Eğitimi’ verildi.

Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç tarafından verilen eğitimde, ‘TÜBİTAK projelerinde değerlendirme kriterleri nelerdir’ ve ‘Proje çalışması nasıl yapılmalıdır’ sorularına cevaplar verildi. Koordinatör Bilgiç yaptığı açıklamada, yapılan eğitimlerle üniversitenin bünyesinde gerçekleşecek Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) projelerinin daha nitelikli hale gelmesini amaçladıklarını belirterek, “Eğitimler gerek üniversite personelimize gerekse sanayi iş birliği çerçevesinde paydaş sanayi kuruluşu AR-GE çalışanlarına devam edecek” dedi.