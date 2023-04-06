Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından tıp fakültesi akademisyenlerine ‘Nitelikli Ar-Ge Projeleri Yazma Eğitimi’ verildi.

BŞEÜ Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç tarafından verilen eğitimde, ‘TÜBİTAK projelerinde değerlendirme kriterleri nelerdir’ ve ‘Proje çalışması nasıl yapılmalıdır’ sorularına cevaplar verildi. Koordinatör Prof. Dr. Bilgiç yaptığı açıklamada, “Yapılan eğitimlerle üniversitemiz bünyesinde gerçekleşecek Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) projelerinin daha nitelikli hale gelmesini hedeflediklerini bildirdi. Eğitimlerin gerek üniversite personelimize gerekse sanayi iş birliği çerçevesinde paydaş sanayi kuruluşu Ar-Ge çalışanlarına devam edecek” ifadelerini kullandı.