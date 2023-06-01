Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçması olayıyla ilgili Türk vatandaşlarının yargılandığı davada açıklanan karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden açıklanan kararda mahkeme ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan ceza alan 3 sanığın da beraatine hükmetti.

Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya’da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan’a giden Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Türk vatandaşlarının yargılandığı davada 24 Şubat 2021 tarihinde karar açıklanmıştı. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi, kaçışa yardım ettiği iddia edilen şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’in ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis ve 31 bin 240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar bozularak dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına sanıklar Okan Kösemen, Noyan Pasin, Bahri Kutlu Sömek ve avukatları katıldı.

Duruşmada bozma ilamı okunduktan sonra sanıklara söz verildi.

Sanık Bahri Kutlu Sömek, bozma ilamına uyulmasını talep ederek, “Bu olay ile hiçbir alakam yoktur, ben bir pilotun yapması gereken şeyleri yaptım, uçağı emniyetle götürdüm, suçum yoktur, hakkımda beraat kararı verilsin. Hiçbir suçum olmaması nedeniyle 3 yıldır pilotluk görevimi yerine getiremiyorum, mağdurum, borç içindeyim. Bir an evvel karar verilmesin” dedi.

Sanık Okan Kösemen ise bozma ilamına uyulmasını isteyerek, beraatini talep etti.

Sanıklardan Noyan Pasin de, suçsuz olduğunu söyleyerek “Bu dava nedeniyle uçuş lisanslarımız iptal edilmesi nedeniyle çalışamıyoruz, mağduriyet yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin yeniden açıklanan kararda mahkeme, sanıklar Okan Kösemen, Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan dava açılmışsa da, sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve sanıkların eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığından ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.

Olayın Geçmişi

Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 29 Aralık’ta gece saatlerinde Osoka’dan İstanbul’a bir iş jeti ile kaçmıştı. Bir grup paralı asker yardımıyla kaçan Ghosn, 30 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı’nda başka bir jet ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na götürülmüştü. Ghosn’un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye’den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Okan Kösemen, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında ‘iştirak halinde göçmen kaçakçılığı’, şüpheli hostesler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ suçundan ceza talebinde bulunulmuştu.