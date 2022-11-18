Adıyaman-Siverek-Diyarbakır’ı birbirine bağlayan ve devasa yapısıyla dikkat çeken Nissibi Köprüsü’nde, saatler süren yolculuklar dakikalara düştü. Nissibi, toplam 620 metre uzunluğunda, orta açıklığı 400 metre uzunluğunda. 7 yılda yaklaşık 5 milyon araç burayı kullandı.

Bakan Soylu: “Mersin ve İstiklal Caddesi Saldırılarının Yaşanması Türkiye’yi Yeniden Küresel İstikrarsızlık Cenderesine Çekme Denemesidir”

Bakan Soylu: “Mersin ve İstiklal Caddesi Saldırılarının Yaşanması Türkiye’yi Yeniden Küresel İstikrarsızlık Cenderesine Çekme Denemesidir”

Adıyaman’da yer alan Nisibi Köprüsü’nden yaklaşık 5 milyon araç geçti.

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