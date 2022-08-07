Sakarya’nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. AFAD ekiplerince cansız bedeni sudan çıkartılan gencin 1 ay önce nişanlandığı ve 4 ay sonra da düğün yapacağı öğrenildi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. AFAD ekiplerince cansız bedeni sudan çıkartılan gencin 1 ay önce nişanlandığı ve 4 ay sonra da düğün yapacağı öğrenildi.

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Yusuf Aksarı yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü’ne geldi. Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu. Aksarı’nın nişanlısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye ulaşan AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir süre sonra Aksarı sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yusuf Aksarı’nın 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşıyla birlikte göle geldiği ve 4 ay sonra da düğünlerinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.