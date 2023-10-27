Erzincan’da "Hayata Başlarken" projesi umut oluyor.

Erzincan İl Müftülüğü ve TDV Gençlik Kollarının öncülüğünde, Kadın Kolları işbirliği ile "Hayata Başlarken" projesi kapsamında çiftçilikle uğraşan nişanlı kıza çeyiz hediyesinde bulunuldu. TDV Kadın ve Gençlik Kolları olarak yürütülen projeler arasında önemli bir yere sahip olan “Hayata Başlarken” projesinde Erzincan İl Müftülüğü TDV Kadın ve Gençlik Kollarının halka yardım ve destekleri her geçen gün daha bir ivme kazanmış bir şekilde devam etmekte.

"Hayata Başlarken" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi nişanlı, yeni evli çiftlere ve yeni doğan bebeklere yönelik başlatılan hediye bohça projesi ile aileler tebrik ediliyor, yeni doğan bebekler için de göz aydınlığı dilemiş olunuyor.

Maddi olarak destek sunmaya çalışılan proje aracılığı ile gelenekler de yaşatılmış oluyor.