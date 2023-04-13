Erzincan’da etkili olan yağmur yağışı şehrin yüksek kesimlerinde kara dönüştü, dağları beyaza bürüdü. Nisan ayının ortasına doğru yağan kar sebebiyle ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Yüksek rakımlı Ahmediye, Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının başlaması ile karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken şehir merkezinde ise aralıklı kuvvetli yağmur yağışı görülüyor.

Öte yandan Erzincan’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tır ve çekiciler yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalıştı. Trafik polisleri, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Çığ uyarısı”

Meteorolojiden, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir uyarısında bulunuldu.