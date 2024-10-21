Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ilçesinde nişan töreninde davetlilere şeker ya da süs eşyası yerine hayvan maması hediye edildi. Çift, bu anlamlı jestle hem farkındalık oluşturmak hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sunmak istediklerini belirtti.

İsmail Budak ve Damla Hilal Oruç çifti, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla davetlilere küçük paketlerde hayvan maması hediye ederek anlamlı bir farkındalık mesajı vermek istedi. Törende özel olarak hazırlanan mamalar, kurulan stantta misafirlere sunuldu.

"Örnek olsun istiyoruz"

Son günlerde hayvana şiddet olaylarının arttığını söyleyen Damla Hilal Oruç, "Tabii bu olayların son olmayacağını biliyoruz. Biteceğine dair pek inancımız yok ama biz kendi adımıza farkındalık oluşturmak istedik. Süs ya da bir gün sonra kenara atılabilecek eşya yerine davetlilerimiz evlerine giderken bir hayvanı doyursunlar istedik. Sokak hayvanları için küçük ikramlıklar hazırladık, örnek olsun istiyoruz" dedi.

İsmail Budak ise "Yaşadığımız üzücü olaylardan dolayı farkındalık oluşturmak istedik. Davetlilerimiz bu hediye ettiğimiz mamalarla sokak hayvanlarını beslerlerse çok seviniriz. Umarız bir daha böyle üzücü olaylar olmaz" diye konuştu.