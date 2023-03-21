Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Sümeyye Bilgen, nişan yüzüklerini takan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’e karakalem portre çizimi ile teşekkür etti.

Çocukluğundan beri resim sanatına ilgi duyan ve hiçbir eğitim almadan hobi olarak devam ettirdiği çizimlerine bir yenisini daha ekleyen 23 yaşındaki Sümeyye Bilgen, nişan yüzüklerini takan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in karakalem portresini çizdi. Sivil Havacılık Bölümü mezunu olan ve hobi olarak devam ettirdiği çizim yeteneğiyle Başkan Güler’e teşekkürünü tuvale döken Bilgen, gerçekleştirdiği ziyaretle, çizimini Başkan Güler’e hediye etti.

Çizdiği karakalem portre ile Başkan Güler’e teşekkür etmek istediğini ifade eden Bilgen; “Yakın bir zamanda düğünüm var ve nişan yüzüklerimizi başkanımız takmıştı. Ben de evlenince uzağa gideceğim. Bu yüzden gitmeden önce başkanımıza teşekkür mahiyetinde hediyemi vereyim öyle gideyim istedim. Başkanımızı sevdiğim ve yüzüklerimizi taktığı için ben de küçük bir hediye mahiyetinde karakalem portresini çizdim. Çocukluğumdan beri uzun süredir resimle uğraşıyorum. Aslında bu konuda hiç eğitim almadım. Kendi çapımda çizimle uğraşıyorum. Bu işin bölümünü okuyamadım. Sivil havacılık bölümü mezunuyum ama bu bölüm ile alakalı bir eğitim almadım. Hobi olarak yapıyorum” dedi.

Başkan Güler’in portresini bir günde tamamladığını sözlerine ekleyen Bilgen; “Ben biraz sabırsız biriyim. O yüzden hiç başından kalkmadan bu karakalem çalışmayı bir günde tamamladım ve başkanımıza hediye ettim” dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise gerçekleştirilen ziyaretin ardından Sümeyye Bilgen’e sosyal medya üzerinden teşekkür ederek yaptığı paylaşımda “Belediyemizi ziyaret eden Sümeyye Bilgen kızımıza takdire şayan yeteneğini kağıda aktardığı anlamlı hediyesi için teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık” ifadelerine yer verdi.