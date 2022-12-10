Makam, mevkii insan yüreğinde güzeldir. Gönüllere kurulan taht en büyük mutluluktur. Partimizin yönetim kurulu üyeleri Betül Yurduseven ve Uğur Erköylü kardeşimizin nişan yüzüklerini, ailelerinin katılımıyla takarak bu güzel heyecana ortak olduk. Kıymetli kardeşlerime aileleriyle birlikte bir ömür mutluluklar dilerim. Allah mesut bahtiyar eylesin” dedi.

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Betül Yurduseven ve Uğur Erköylü’nün nişan yüzüklerini takan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, makamında düzenlenen nişan merasiminde partili çiftlerin yüzüklerini takarak, mutluluklarına ortak oldu.

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