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Büyük kar taneleri şeklinde yağan yoğun kar kısa sürede kentin beyaza bürünmesine neden oldu.

Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte baharın gelmesi beklenirken yoğun kar yağışının ardından meyve çiçeklerinin don riski vatandaşları endişelendirdi. Bölge halkı meyve çiçeklerinin soğuktan etkilenip verimin az olacağından endişe ediyor.

Erzurum’un Uzundere İlçesinde saat gece yarısında başlayan yoğun kar kısa sürede etkili oldu. Sağanak yağmurun ardından başlayan kar yağışı bölgede şaşkınlığa neden oldu.

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