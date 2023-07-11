Nilüfer Belediyespor sporcuları, Çanakkale’de düzenlenen Uluslararası Open Karate Turnuvası’nda bireysel karşılaşmalarda 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya, takımlarda da bir gümüş bir de bronz madalya aldı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 6-9 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlediği Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’na Nilüfer Belediyesispor karatecileri de katıldı. Çanakkale Hasan Mevsuf Spor Salonundaki turnuvada farklı illerden 1200 sporcu 174 takımla yer aldı.

Minik, Yıldız, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı kategorilerinde düzenlenen turnuvada Nilüfer Belediyespor karatecileri büyük başarı elde etti. Bireysel karşılaşmalarda Ülkü Şura Altun ile Elanur Demir altın madalya aldı. Nilüferli karateciler Nisa Işık, Nursime Nalbant ile Ruslan Fazlı gümüş madalya alırken, Nisanur Çakır, Sümeyra Özdemir, Senanur Topuz , Hatice Sargın, Utkan Efe Başlı, Muhammed İbrahim Tosun ve Ömer Hamidi bronz madalya ile başarılarına yenilerini ekledi.

Ayrıca Ümit kızlar Takımı ikincilik kupasını, Ümit Erkekler Takımı da üçüncülük kupasını alarak herkesi gururlandırdı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, turnuvadan toplam 14 madalya ile dönen sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.