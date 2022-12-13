HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 35-31 yenerek, Sekizli Final’e katılma hakkı kazandı.

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 35-31 yenerek, Sekizli Final’e katılma hakkı kazandı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında, ligin yenilgisiz lideri olan Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. 33-33 berabere biten ilk maçın rövanşı, Üçevler Spor Tesisleri Hentbol Salonu’nda yapıldı. Mücadeleye hızlı hücumlarla etkili başlayan taraf Nilüfer Belediyespor oldu. İlk maçın kahramanlarından biri olan Nilüfer Belediyespor kalecisi Hüseyin Bereket’in art arda yaptığı kurtarışlarla mavi yeşil beyazlılar, ilk 10 dakikayı 5-2 önde tamamladı. Baskılı oyununu ilerleyen dakikalarda da sürdüren Nilüfer Belediyespor, ilk yarıyı 17-13 önde tamamladı.

İkinci yarının başlaması ile birlikte Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor, tam saha pres uygulayarak, maçta etkili olmaya çalıştı. Bu baskı sonunda 45. dakikada Hatay ekibi, skorda 21-21’lik eşitliği yakaladı. Son 15 dakikası heyecan ve gerilim içinde geçen maçta saha içinde daha iyi koordine olan Nilüfer Belediyespor, rakibinin panik halinden faydalanarak aradaki farkı tekrar açtı. Maçtan 35-31 galip ayrılan Nilüfer Belediyespor, kupada tur atlayarak Sekizli Final’e katılma hakkı kazandı.

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Sekizli Final, 10-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Konya’da yapılacak.