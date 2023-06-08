İklim krizi ve çevre sorunlarına duyarlılık göstererek, özellikle çocuklara çevre bilinci kazandıracak eğitim çalışmaları yapan Nilüfer Belediyesi, bu çerçevede 3-5 yaş gurubundaki 139 çocuğa, geri dönüşüm atıklarının toplanması ve ekonomiye kazandırılması konusunda eğitim verdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde iki ayrı anaokulunda eğitim düzenleyen Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Atık Yönetim Bürosu’nun bu çalışması minikler tarafından ilgiyle izlendi. Çevre Mühendisi Yeliz Keçeciler’in gerçekleştirdiği eğitim çalışmasına Burak Berk Kreşi’nde 92, Çamlıca Kreşi’nde ise 47 çocuk katıldı.

Çocuklara önce bir video izleten Keçeciler, ardından da geri dönüşüm atıklarının çevreye zararı ve ekonomiye kazandırılmalarının önemi hakkında bilgi verdi. Bir ton kağıt geri dönüşüm ile 17 ağacın kurtarılabileceğine dikkat çeken Keçeciler, çevrenin korunmasında bunun faydasını aktardı.

Pil atıklarından da bahseden ve bunları pet şişelerin içine toplayarak, geri dönüşüm kutusunun içine atabileceklerini belirten Keçeciler, ayrıca atık yağların toplanması uygulaması hakkında da çocuklara bilgi verdi. Eğitimi uygulamalı da gerçekleştiren Keçeciler, programın sonunda çocukların sorularını yanıtladı.