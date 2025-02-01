Nilüfer Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde, çocuklar için hazırladığı etkinlikler büyük ilgi gördü. İki hafta süren atölye, müze gezisi, kodlama ve film gibi çeşitli etkinliklere toplamda 2 bin 242 öğrenci katıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenerek öğrenmeleri, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amacıyla düzenlendiği etkinlikler sona erdi. 7-15 yaş arası çocuklar için iki hafta boyunca süren etkinlikler, Nilüfer’in farklı noktalarında, öğrencilerin tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağladı. Yarıyıl tatili boyunca, atölyelerden sinema gösterimlerine kadar çeşitli alanlarda düzenlenen tüm etkinliklere toplamda 2 bin 242 çocuk katıldı.

Tatil programının ilk günlerinde başlayan etkinlikler kapsamında çocukların yaratıcılığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik atölyeler yapıldı. Pancar Deposu’ndaki “Çocuklar Depoda” etkinliğiyle başlayan atölyelerde; mutfak, ritim, yaratıcı okuma ve drama atölyeleri düzenlendi. “Çocuklar Arı Evi’nde” atölyelerinde ise çocuklar, illüstrasyon ve drama atölyelerine katıldı. Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılan “Ben Yüksel Arslan: Her Şey Boya Olabilir” atölyesine katılan öğrenciler, sanatçının doğal malzemeleri boyaya dönüştürme sürecini öğrendiler.

Nilüfer Belediyesi müzeleri de yarıyıl tatilinde çocukların uğrak noktası oldu. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi ve Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirilen drama atölyeleri, müze gezilerini daha eğlenceli hale getirdi. Atölyelere katılan çocuklar; hem müzeleri keşfetti, hem de drama yoluyla öğrendiklerini pekiştirdi. Bu atölyelere 210 öğrenci katılım gösterdi.

Nilüfer Belediyesi’nin kütüphaneleri de yarıyıl tatili boyunca yaratıcı atölyelere ev sahipliği yaptı. Çocukları kitaplarla ve kelimelerle buluşturan etkinliklere 228 öğrenci katıldı. Yaratıcı okuma, hayal panosu, kolektif şiir, felsefe ve kelime türetme atölyeleri ile öğrenciler; düşünme becerilerini eğlenceli yollarla geliştirdi. Yazar Nehir Yarar’ın katılımıyla düzenlenen “Çocuklar Kütüphanede” söyleşisinde sınav kaygısıyla başa çıkma konusunda bilgiler paylaşılırken, Gezici Kütüphane’nin kentin farklı noktalarında düzenlediği “Gizemli Kelimeler: Kelime Türetme Atölyesi” çocukların kelime dağarcığını zenginleştirmesine katkı sağladı.

Teknolojinin öneminin giderek arttığı günümüzde, Nilüfer Belediyesi’nin kodlama atölyeleri de büyük ilgi gördü. Atölye Nilüfer Fethiye ve Pancar Deposu’nda düzenlenen Temel Kodlama ve Beceri Atölyelerine katılan 44 çocuk kodlamanın temel prensiplerini öğrenirken, problem çözme ve algoritmik düşünme becerilerini de geliştirme imkanı yakaladı.

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları sinema keyfinden de geri bırakmadı.