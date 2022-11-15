Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, ara tatilde çocukları yılın yazarı Sait Faik’in hikayeleriyle buluşturuyor. Her gün bir kütüphanede düzenlenen programda çocuklar usta yazarın hikayelerini dinlerken, kütüphanelerle ile ilgili de bilgi de ediniyor.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, ara tatilde çocukları yılın yazarı Sait Faik’in hikayeleriyle buluşturuyor. Her gün bir kütüphanede düzenlenen programda çocuklar usta yazarın hikayelerini dinlerken, kütüphanelerle ile ilgili de bilgi de ediniyor.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, çocukların ara tatilde kitaplarla buluşmaları için bir hafta boyunca her gün bir kütüphanede etkinlik düzenliyor. “Ara Tatilde Sait Faik Okuyoruz” başlığıyla düzenlenen buluşmaların ilkiMisi’de bulunan Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlendi.

“2022 Yılın Yazarı Sait Faik” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve 8- 12 yaş arsındaki öğrencilerin katıldığı buluşmada önce Çocuk Kütüphanesi tanıtıldı ardından da hikaye okumaya geçildi. Buluşmada usta yazarın, topraktan, çiftçiden ve bir çiftçinin emeğinden bahsedilen “Karanfiller ve Domates Suyu” isimli öykü kitabı Kütüphane Müdürlüğü personeli Selin Tunç tarafından okundu. Çocuklar da öyküyü ilgiyle dinledi.

Okumanın ardından da Nilüfer Belediyesi’nin 2022 “İklim Yılı” faaliyetleri çerçevesinde çocukları tarımla buluşturmak amacıyla marul fideleri ekimi anlatıldı ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İlk defa marul fidelerini toprakla buluşturan çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, çocukların Sait Faik öyküleri ile buluşma etkinliklerini bu hafta Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve son olarak Akkılıç Kütüphanesi’nde her gün saat 14.00 da sürdürecek.