Denizli’nin Çivril ilçesinde nilüfer çiçekleriyle yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlayan Işıklı Gölü’nün bir bölüm yüzeyi kısmen buz tuttu. Yılın her mevsimi sergilediği farklı görselliklerle görenleri kendine hayran bırakan göl, kış mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Denizli’nin Çivril ilçesinde nilüfer çiçekleriyle yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlayan Işıklı Gölü’nün bir bölüm yüzeyi kısmen buz tuttu. Yılın her mevsimi sergilediği farklı görselliklerle görenleri kendine hayran bırakan göl, kış mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Denizli’de etkili olan soğuk hava Çivril ilçesinde bulunan nilüfer tarlalarıyla ünlü Işıklı Gölü donmasına neden oldu. Işıklı Gölünün Seraserli Kapılar bölgesindeki nilüfer tarlalarının olduğu alanlar, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi dereceler düşmesi sebebiyle yüzey kısmı buz tuttu. Göl üstünde oluşan yaklaşık 10 santimlik buz tabakası gölde seyrine tatminsiz görüntüler ortaya çıkarırken, fotoğraf severler ise gölün buz tutmuş halini ve doğal yaşamanı görüntülemek için bölgeye akın ediyor.

Kayıkçıların zorlu kış mesaisi sürüyor

300 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en büyük doğal nilüfer çiçeği sahasına sahip Çivril Işıklı Gölü, bir kısmının buz tutması kayıkçıların işlerini de zorlaştırdı. Göle buzları kırarak girmek zorunda kaldıklarını anlatan kayıkçılar, “Yazın nilüfer turu yaptığımız yerler şimdi buz tuttu. Yazın çiçek tarlası kışın buz tarlası. Göl her mevsim çok güzel. Yazın nilüfer göremeye gelenler şimdi buz tarlasına girmek için geliyor. Çoğu zaman öğlen saatlerini beklemek zorunda kalıyoruz. Kayıklarımız kalın buz tabakasında zorlanıyor. Zaman zaman biz kayığın önünde durup yolu kendimiz açıyoruz. Kıra kıra ilerliyoruz. Hem yazın gelenler hem kışın gelenler gördükleri manzara karşısında çok etkileniyor. Seraserli tarafından buz tutmuş göl Akdağ ile seyrine tatminsiz bir görüntü sergiliyor” dediler.