Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin beslenmeleri için yeni bir çalışma başlattı. Belirlenen pilot bölgelerdeki 3 ilkokul öğrencileri bu destekten faydalanıyor. İlerleyen süreçte okulların sayısının artması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin beslenmeleri için yeni bir çalışma başlattı. Belirlenen pilot bölgelerdeki 3 ilkokul öğrencileri bu destekten faydalanıyor. İlerleyen süreçte okulların sayısının artması hedefleniyor.

Çocukların en azından bir öğün de olsa sağlıklı besin sağlamak için harekete geçen Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilkokul öğrencilerine sabah beslenme desteği veriyor.

Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nde diyetisyenlerin kontrolünde sağlıklı bir ortamda hazırlanan kahvaltı setleri sabah erken saatlerde Nilüfer’in kırsal mahallelerindeki öğrencilere ulaştırılıyor. İçinde simit, peynir, süt ve reçel bulanan kahvaltı setleri isteyen öğrencilere verilerek beslenmelerine destek sağlanıyor.

Yeni başlayan destek çerçevesinde şu anda 3 kırsal mahallede 88 çocuğu beslenme desteği sağlanıyor. Haftanın üç günü devam eden bu desteklerin önümüzdeki günlerde daha çok mahallede daha çok öğrenciye ulaştırılması planlanıyor.

Konu ile ilgili konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu çalışmaya yeni başladık. Türkiye’nin başka şehirlerinde de bunun farklı şekillerde yapıldığını biliyoruz. Biz pilot olarak bazı kırsal mahallelerdeki ilkokul çocuklarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. En azından günlük besin ihtiyaçlarını gidermek, okulda eğitimde ara beslenme saatlerinde ya da öğlen vaktinde bizim diyetisyenlerimiz önerdiği biçimde bir paket hazırlıyoruz. Onlara küçük bir çanta veriyoruz. Ekonomik durum ortada ve ailelerin zorlandıklarının farkındayız. Biz hiçbir çocuğun bu konuda psikolojik durumla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Herkesin önünde bir yiyeceğin olmasını istiyoruz. Hiçbir çocuk yiyecekten dolayı hüzün içinde kalmasın. Elimizden geldiği kadar, o alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bütün ilçenin ve ilin de eğitim alanına yaymak istiyoruz. Tabi önceliğimiz ihtiyacı olan aileleri belirlemektir. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Her ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak noktasında yetkililerden bilgi alışverişi biraz sıkıntılı olsa da bunu aşacağız” dedi.