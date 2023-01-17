Nilüfer Belediyesi tarafından halk sağlığını etkileyen faktörlerin durum tespitini yapan ‘Nilüfer Kent Sağlık Profili’ çalışması tamamlandı. Kente dair önemli verilerin elde edildiği çalışma kamuoyuyla paylaşıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından halk sağlığını etkileyen faktörlerin durum tespitini yapan ‘Nilüfer Kent Sağlık Profili’ çalışması tamamlandı. Kente dair önemli verilerin elde edildiği çalışma kamuoyuyla paylaşıldı.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Sağlıklı Kentler Proje Ofisi tarafından, Nilüfer Belediyesi Halk Sağlığı Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala yönetiminde hazırlanan Nilüfer Kent Sağlık Profili 2022 kitabının tanıtımı yapıldı. Nilüfer Barış Meclisi Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısında, kentin sağlık profilini ortaya çıkaran çarpıcı veriler paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in sağlık profilini çıkaran bu çalışmayı 15 yıl aradan sonra ikinci kez gerçekleştirdiklerini belirtti. Sağlıklı kent kavramının çok geniş olduğunu ifade eden Başkan Erdem, “Bir insan için “iyi olma hali” nasıl ki hem fiziksel ve duygusal, hem çevresel ve sosyal faktörleri içeren bir kavram ise, sağlıklı kent kavramı da aynı şekilde pek çok etkene bağlı bir tanımlamadır. Bir kentte yaşayanların sağlığı, o kentin sağlıklı olma seviyesiyle doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla yerel yönetimler kent halkının sağlığından en temel seviyede sorumludur. İçtiğiniz su, soluduğunuz hava, sebzesini-meyvesini yediğiniz toprak ne kadar temiz ve sağlıklıysa siz de o kadar sağlıklısınız. Yaşadığınız kent ne kadar doğa ile barışıksa, dayanışmaya, katılımcılığa, sosyal ve kültürel doyuma ne kadar zemin sağlıyorsa o kadar sağlıklıdır. Biz saydığım tüm bu alanlarda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Nilüfer Kent Sağlık Profili çalışması, bize bundan sonraki çalışmalarımızda yol gösterecek değerli bir çalışmadır” diye konuştu.

Bir sunum yaparak hazırlanan raporun sonuçlarını paylaşan Nilüfer Belediyesi Halk Sağlığı Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise, bu çalışmayı yürütürken bilgi erişiminde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Bursa’da nüfusu en hızlı artan bölgenin Nilüfer olduğunu belirten Prof. Dr. Pala, “Nilüfer ilçesinde nüfusun yüzde 20’sini 0-14 yaş çocuklar; yüzde 7,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre Nilüfer’de yaşa bağlı bağımlılık oranı Türkiye ve Bursa ortalamasının altında, ancak yaşlı bağımlılık konusunda mahalleler arasında çok büyük fark var. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu yerlerde sağlıklı yaşlanma konseptine yönelik çalışma yapılmalı. Türkiye ve Bursa’ya benzer şekilde Nilüfer’de de kaba doğum hızı azalmaktadır. Nilüfer ilçesinde bebek ölüm hızı Türkiye’ye göre görece düşük olmakla birlikte, 2017’den beri artış eğilimindedir. 65 yaş altı erken ölümler titizlikle incelenerek nedenleri ortaya koyulmalıdır. Engellilerle alakalı kesin veri yok. Genel verilere göre Nilüfer’de 36 bin ila 64 bin arası engelli olduğunu görüyoruz. Nilüfer Sağlık hizmeti sunan kuruluşların çoğunu bünyesinde barındırıyor. Özel sektörün Nilüfer’e büyük ilgisi var. Hastane ve sağlık kuruluşlarının yapılanması Nilüfer’de yoğun olsa da ciddi bir ambulans sorunu var. Bursa’da 24 bin kişiye bir ambulans düşerken Nilüfer’de bu rakam 38 bin. Acil olarak Nilüfer’de ambulans sayısı arttırılmalı” diye konuştu.

Araştırmalar sırasında tespit edilen çocuklarda tam aşılama sayılarındaki düşüşün şaşırtıcı olduğuna da dikkat çeken Pala, “Bursa ve Nilüfer’de son yıllarda çocuklarda tam aşılama oranlarından düşüş var. Bu çocuklar gelecek yıllarda başka hastalıklara açık olacak ve yayılımda etken olacaktır. Bu konunun acil olarak ele alınması gerek. Nilüfer eğitim oranı olarak iyi noktada bir kent. Burada kamu okullarına nazaran özel okullarda artış var. Bu da eğitimde eşitsizliğe yol açacak bir durum olarak göze çarpıyor. Nilüfer’in kamu okullarına ihtiyacı var. Ayrıca Nilüfer’de trafiğe kayıtlı çok fazla araç var. Bu da birçok açıdan olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Nilüfer’de her geçen yıl araç sayısının artması nedeniyle otopark alanları, trafik yoğunluğu, bu yoğunluğa bağlı hava kirliliği ve trafik kazalarıyla ilgili muhtemel senaryolar üzerinden eylem planları hazırlanmalıdır” dedi.

Çalışmaya yönelik çözüm önerilerini de sıralayan Prof. Dr. Pala şöyle konuştu: “Sağlık ve sağlığın belirleyicileriyle ilgili veri eksikliği giderilmelidir. Hızlı nüfus artışının sağlık durumuna etkisine ilişkin muhtemel senaryoları içeren bir eylem planı hazırlanmalıdır. Mahalleler arasındaki farklılıklar sağlık etkileri bakımından izlenmeli, sağlığı koruma programları sektörler arası iş birliğiyle hayata geçirilmelidir. Nilüfer’de bebek ölüm hızı ve tam aşılı çocuk oranı yakından izlenmeli, önlem alınmalıdır. Nilüfer’de engelli yurttaşların belirlenmesi ve gereksinimlerinin karşılanması için bir program uygulanmalıdır. Nilüfer’de hem bulaşıcı hastalıkların hem de kronik hastalıkların görülme sıklığı, risk etmenleri ve risk gruplarıyla ilgili veri sağlamalı, önlem almalıdır. Nilüfer’de aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalıdır. Nilüfer’de ivedi olarak ambulans desteği sağlanmalı. Nilüfer’de sağlıkla ilgili tarama programları yakından izlenmeli, tarama programlarının hedefe ulaşması amacıyla sektörler arası iş birliği yapılmalı. Nilüfer’de özel okul açılması sınırlandırılarak kamu okullarının yapılması sağlanmalı. İlçe düzeyinde insani gelişme endeksi ve toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi yakından izlenmeli, sıralamadaki yerin korunması ve yükseltilmesi için adımlar atılmalıdır.”