‘Nilüfer İklim Sözcüleri’ projesi çerçevesinde düzenlenen “NİS 3 Online Oyunu Gölyazı Final Buluşması” çeşitli etkinliklerle Gölyazı’da gerçekleşti. Çocuklar yapılan etkinliklerle iklim değişikliğinin gelecek adına önemine dikkat çektiler.

‘Nilüfer İklim Sözcüleri’ projesi çerçevesinde düzenlenen “NİS 3 Online Oyunu Gölyazı Final Buluşması” çeşitli etkinliklerle Gölyazı’da gerçekleşti. Çocuklar yapılan etkinliklerle iklim değişikliğinin gelecek adına önemine dikkat çektiler.

2022 yılını ’İklim Yılı’ ilan eden ve bu konuda yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Çocuk Meclisi iş birliğiyle bu doğrultuda çocuklarla da Nilüfer İklim Sözcüleri projesini hayata geçirdi. İlk buluşmalarını Nisan ayında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile yapan çocuklar çalışmalarını farklı etkinliklerle sürdürüyor.

Okullardan seçilen temsilcilerden oluşan ‘İklim Sözcüleri’ yaz tatili boyunca Nilüfer’in iklim dostu kent olması adına çalışmalarını sürdürdü. Farklı bölgelerde gerçekleşen atölye çalışmalarıyla iklim değişikliğinin önemine dikkat çeken çocuklar, ‘NİS 3’ adı verilen dijital oyunla bazı görevleri gerçekleştirdi. Sanal ortamda bir araya gelen çocuklar, topladıkları puanlarla atölye malzemeleri satın aldı ve Gölyazı’da yapılan final buluşmasında çeşitli materyaller üretti.

“Uluabat Gölü için harekete geç” sloganıyla doğada sözlerini söylemek isteyen çocuklar, ‘fark ettir’, ‘aksiyon al’ ve ‘okulda yaygınlaştır’ atölyeleri ile çeşitli etkinliklere imza attılar. Atölyeler çerçevesinde göl kıyısında temizlik, tişört baskı, tabela yapımı, afiş-pano yapımı gibi çalışmalar gerçekleştiren çocuklar etrafta farkındalık da oluşturdu. Atölyede ortaya çıkan ürünleri bölgedeki esnaf ve halka dağıtan İklim Sözcüleri, projenin önemine dikkat çekti. Çocukların çalışmalarına destek veren Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da yıl boyu projenin değişik bölgelerde devam edeceğini belirtti.