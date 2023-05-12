Nilüfer Belediyesi, Anneler Günü çerçevesinde İzzet Şadi Sayarel ile İnci ve Taner Altınmakas huzurevlerinde kalan sakinlere karanfil dağıtarak anlamlı günlerini kutladı.

Nilüfer Belediyesi Anneler Günü’nde İzzet Şadi Sayarel ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevlerinde kalan sakinleri unutmadı. Nilüfer Belediyesi adına her iki huzurevini de ziyaret eden Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, kadın sakinlerle bir araya geldi. Başkan Turgay Erdem adına sakinlerin Anneler Günü’nü kutlayarak ellerinden öpen Sibel Özer, kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Anneler Günü’nde hatırlanmanın mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinleri de Başkan Yardımcısı Özer’e teşekkür ettiler.