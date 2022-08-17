Sıfır Atık Belgesi’ni alan Nilüfer Belediyesi, Atık Toplayıcıları Genelgesi uyarınca da Nilüfer’de kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayacak bağımsız atık toplayıcılarını göreve hazırladı. Ekiplerin, tek tip ve çevreci araçlarla toplayacağı atıklar, lisanslı firmalara sevk edilecek ve bu atıkların dönüşümü sağlanacak.

Sıfır Atık Belgesi’ni alan Nilüfer Belediyesi, Atık Toplayıcıları Genelgesi uyarınca da Nilüfer’de kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayacak bağımsız atık toplayıcılarını göreve hazırladı. Ekiplerin, tek tip ve çevreci araçlarla toplayacağı atıklar, lisanslı firmalara sevk edilecek ve bu atıkların dönüşümü sağlanacak.

Sıfır Atık yönetmeliği doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yaparak “Sıfır Atık Belgesi” alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı Bursa’daki ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni açarak bu alanda öncü olan Nilüfer Belediyesi, çevre dostu bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yeni bir ambalaj atığı toplama ekibi oluşturdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Atık Toplayıcıları Genelgesi” doğrultusunda ilçe sınırları içerisindeki bağımsız sıfır atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliği oluşturup, Mayıs ayı Meclis toplantısında karara bağlayan Nilüfer Belediyesi, atık toplayıcısı olarak çalışmak isteyenlerin başvurusunu alarak işleme koydu. Genelgeye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılarak uygun bulunan şahıslar, bakanlığın Sıfır Atık Bilgi sistemine kaydedilerek “Bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı” ile çalışmaya başladı. Ekipler, tek tip ve elektrikli araçlarla Nilüfer’in sokaklarında kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayıp, bu atıkları lisansı bulunan firmalara sevk ederek, geri dönüşümünü sağlayacak. Yönetmeliğe göre ilçede atık toplama yetkisi sadece bu karta sahip olanların olacak ve toplayıcılar, kayıtlı olunan ilçe dışında atık toplayamayacak. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı, kart sahibi dışındaki kişilerce kullanılamayacak, kullandıran ve kullananlar hakkında idari işlem yapılacak.

1995 yılından bu yana geri dönüşebilir atıkları topladıklarına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şimdi genelge doğrultusunda mevcut ambalaj atığı toplama araçlarına çevreci ve mobil araçlar eklediklerini söyledi. Yılda yaklaşık 12 bin ton ayrıştırılabilir atık toplayarak geri dönüşümünü sağladıklarıFFnı belirten Başkan Erdem, mobil ekiplerin “Sıfır Atık” hedefine katkı vereceğini kaydetti.