Bu yıl 13 yeni park yaparak park sayısını 369’a çıkaran Nilüfer Belediyesi, eskiyen parklarını da revizyon çalışmalarıyla yeniliyor.

Bu yıl 13 yeni park yaparak park sayısını 369’a çıkaran Nilüfer Belediyesi, eskiyen parklarını da revizyon çalışmalarıyla yeniliyor.

Nüfusu hızla büyüyen şehirlerde, insanların doğayla, çocukların oyunla buluşabildiği nefes alma noktaları olan parklar en çok talep edilen hizmetlerin başında geliyor. Şu an kullanılan toplam 356 parka sahip olan Nilüfer’de bu sayıyı artırmak ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yeni park çalışmaları da hızla devam ediyor.

Yaptığı parklara çocuk oyun aletleri koymakla kalmayıp, açık alan spor aletleri yerleştiren ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları yaparak her yaştan insan için hem spor yapma, hem sosyalleşme alanları oluşturan Nilüfer Belediyesi, bu yıl 13 yeni parkın yapımını sürdürüyor. Özlüce, Balat, Akçalar, 19 Mayıs, Kurtuluş, Çalı, Demirci ve Dumlupınar mahallerinde yapımı devam eden parklar, çocuk oyun grupları, spor aletleri, koşu yolları ve sosyal donatı alanlarıyla tamamlandığında Nilüfer’e değer katacak. Böylelikle kentteki park sayısını 369’a çıkaracak olan Nilüfer Belediyesi, ayrıca; Üçevler, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ataevler, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Görükle mahallelerinde 10 adet yeni parkın yapım ihalesini gerçekleştirdi.

Bir yandan kente yeni parklar kazandırırken, bir yandan da mevcut parkları revize ederek yenileyen Nilüfer Belediyesi, bu yaz 11 parkta revizyon yaparak parklarını baştan aşağı yeniledi.

Eskiyen, yıpranan parklardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri, oturma grupları, koşu ve yürüyüş yollarının zeminlerini yenileyen Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki süreçte 15 parkı daha revize ederek kullanıma sunacak.