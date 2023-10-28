Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in desteğiyle hayırsever iş insanı Murat Kamışoğlu tarafından Ertuğrul Mahallesi’ne inşa edilecek 32 sınıflı okul için, protokol imzalandı.

Hızlı bir nüfus artışına sahne olan Nilüfer’de devlet okulu eksiğini her fırsatta dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçeye yeni okullar kazandırmak için yer tahsisi ve yatırımcı desteği bulma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu çabalardan biri daha olumlu sonuçlandı ve Başkan Erdem’in teşvikiyle hayırsever iş insanı Murat Kamışoğlu tarafından Ertuğrul Mahallesi’ne inşa edilecek 32 sınıflı okul için, Bursa Valiliği’nde protokol imzalandı.

Bir yıl içerisinde tamamlanarak eğitim-öğrenim hayatına sunulması planlanan projenin protokolüne; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hayırsever iş insanı Murat Kamışoğlu, Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Reisoğlu imza koydu.

5 dönümlük arazi üzerine yapılacak 4 katlı 32 sınıflı okulun, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çok sayıda özel okulun bulunduğu ve nüfusu çok hızlı artan Nilüfer’de devlet okulu ihtiyacının da her geçen gün arttığını ve belediyenin asli görevi olmasa da bu ihtiyacı karşılamak için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Ertuğrul Mahallesi’nden sonra 23 Nisan Mahallesi’ne de aynı şekilde devlet okulu kazandıracaklarını kaydeden Başkan Erdem, hayırsever desteğiyle yapılacak okul inşaatı için yatırımcı bulduklarını ve en kısa zamanda protokol imzalanarak o bölgede de çalışmalara başlanacağını sözlerine ekledi.

İmza töreni sonunda Vali Demirtaş ve protokole imza koyan Başkan Turgay Erdem, Kaymakam Murat Süzen ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Reisoğlu, hayırsever Kamışoğlu’na desteği için teşekkür etti.