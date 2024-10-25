Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki en büyük sorunlardan birinin okul öncesi eğitim olduğunu belirterek, 5 yılda 25 kreş inşa edeceklerini söyledi. 2 kreşi hizmete aldıklarını, bir yeni kreşin de önümüzdeki günlerde açılacağını belirten Şadi Özdemir, hayırseverlere teşekkür etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kreşlerin gün boyunca hizmet vereceğini ifade ederek, "Bunların yerleri hazır. Her yıl 5 kreşi hizmete alıp ilçedeki bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Kreşlerin hayırseverler desteğiyle hayata geçirildiğini anlatan Başkan Özdemir, 15-20 güne yeni kreşin açılacağının müjdesini verdi. Kreşlerin ev hanımlarının ve emekçi kadınların yüklerini hafiflettiğini kaydeden Başkan Özdemir şunları söyledi;

"Bunun iki tarafı var, bir çalışan kadınlar ve ev hanımlarının özgürlüğü olarak görüyoruz. Diğer taraftan da çocuklarımızın sosyal ortamda birlikte çalışmayı ortak hareket etmeyi ve belli davranışlar ile hareket etmelerini sağlayacağız. Hem çocukları eğitmiş olacağız, hem de kadınların özgürlüğüne destek olacağız. Çocuklarınıza biz bakacağız Kreşlerin yapımında bağış veren hayırseverlere teşekkür ediyorum"

İhsaniye’de yeni bir kreşin temelini attıklarını, Ahmet Yesevi ve Balkan Mahallesi’ndeki kreşlerin de yerlerinin hazır olduğunu anlatan Başkan Özdemir, gece kreşi için araştırmalar sonucu uygun projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.

Başkan Özdemir, Nilüfer Belediyesi’ndeki mali tabloyu düzeltmeye çalıştıklarını, maaşların da memur ve işçi ayırt edilmeden düzenli olarak ödendiğini hatırlatarak, "Göreve geldikten hemen sonra çalışanların borçlarını hızlı bir şekilde ödedik. Eski yönetimden dolayı mali tabloda sıkıntı vardı. Merkezi bütçe de 82 milyon lira kesinti yaptı. Dolayısıyla bu bizim dengemizi bozdu, buna rağmen disiplin sağlıyoruz. 2025 mayıs ayında daha da rahatlayacağız. 2026 yılında mali açıdan sorunumuz kalmayacak. Personel sayımızı da göreve geldikten sonra 200 kişi azalttık" ifadelerini kullandı.