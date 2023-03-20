Hatay Samandağ’da konteyner kent kurarak, bölge halkının birçok ihtiyacını karşılayan Nilüfer Belediyesi, bölgeye bir de “Kardeş Kütüphanesi” kazandırdı. Samandağ’a giden Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü çalışanları, hem çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi hem de binlerce kitabı bölge halkıyla buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi’nin, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin etkilediği yerlerden biri olan Hatay Samandağ’da oluşturduğu konteyner kentte yaşam sürüyor. Dayanışma ağını genişleterek bölge halkının her türlü ihtiyacını karşılayan Nilüfer Belediyesi, konteyner kente bir de kütüphane kazandırdı. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Nilüfer Kent Tiyatrosu teknik ekibinin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede tamamlanan “Kardeş Kütüphanesi” Nilüfer Belediyesi’nin Samandağ konteyner kentteki yerini aldı. Ders çalışma alanı, okul öncesinden yetişkinlere kadar her yaştan insana yönelik çeşitli türlerden kitaplar ile çocuklar için oyun alanının yer aldığı Kardeş Kütüphanesi, hizmet vermeye başladı. Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphane ile Samandağ’a giden Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala ile kütüphane çalışanları, konteyner kentte yaşayan çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Konteyner kentte çocuklarla birlikte drama, dans ve film gösterimi gibi etkinlikler de gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü çalışanları, çocuklara büyük moral oldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün hem kendi envanterinde bulunan hem de düzenlediği kampanyaya yapılan bağış kitaplar da bölge halkıyla buluştu. Gezici Kütüphane ile Hatay’ın Samandağ, Antakya, Defne ve Serinyol ilçelerinde bulunan çadır kentler ile sahra eğitim alanlarına da giden Nilüfer Belediyesi Kütüphane çalışanları, bu bölgelere de binlerce okuma kitabı, ders kitabı, test kitabı, dergi, defter, kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Bölgedeki gönüllü eğitmenlerle iletişime geçen Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, ihtiyaç listesine göre desteğini artırarak sürdürecek.

Bölgeye desteğin süreceğini belirten Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, sürekliliğin önemine vurgu yaparak, bağış kitap kampanyasının devam ettiğini söyledi. Kardeş Kütüphanesi’nin hem konteyner kente hem de çevrede yaşayanlara hizmet vereceğini belirten Pala, “Kütüphane, günde 4 saat boyunca çocukların ve yetişkinlerin hizmetine açık kalacak. Ders çalışmak, kitap okumak isteyen herkes, Kardeş Kütüphanesi’ne gelerek, ödünç kitap alabilecek. Kütüphanede çocuk, genç, yetiştin kitapları, ders ve okuma kitapları mevcut. İletişime geçtiğimiz yerlerde özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kitaplarına ihtiyaç olduğunu gördük. Yapılan çalışmalarda süreklilik önemli. Samandağ’a desteğimiz sürecek” diye konuştu. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, kitap ve kırtasiye malzemesi bağışı yapmak isteyen herkesin, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Nilüfer Kütüphaneleri’ne bağışta bulunabileceğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, konteyner kentte açtığı aşeviyle de binlerce depremzedenin beslenmesine büyük destek oluyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan üç öğün yemek, bölge halkına ikram ediliyor. Her gün yaklaşık 2 bin 500 kişi, Nilüfer Belediyesi aşevinden faydalanıyor. Ayrıca konteyner kentte kalan Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekip, vatandaşların ihtiyaçlarına anında çözüm üretirken, Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip de Samandağ genelinde temizlik çalışmalarına destek veriyor.