Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Bursa temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü maçta, önemli bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 yendi.

Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Bursa temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü maçta, önemli bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 yendi.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 9. haftada Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’ndaki maça Nilüfer Belediyespor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle “Hayal Edebilirsen, Yapabilirsin!” pankartı ile çıktı.

Mücadeleye etkili başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, maç başında 5-0’lık seri yakaladı. Bu sonuca müdahale için Nilüfer Belediyespor erken mola aldı. Mola dönüşü rakibini durduran Nilüferli voleybolcular, set ortalarında rakibini yakalasa da ilk seti 25-21 kaybetti. İkinci sete de Ege ekibi etkili başladı ve bu seti de 25-21 kazanarak, setlerde 2-0 öne geçti.

Nilüfer Belediyespor, kötü gidişata maçın üçüncü setinde son verdi. Sete baskılı başlayan Nilüfer ekibi, file önünde üstünlüğü yakaladı ve skoru, 9-4’e getirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Nilüfer Belediyespor, rakibinin ataklarına karşılık veremeyince maçta 13-13’lük eşitlik sağlandı. Konuk ekip, ardından 20-15 öne geçti. Kıran kırana geçen mücadelede Nilüfer Belediyespor, 6-0’lık seri yakalayarak aradaki farkı kapattı ve set sonlarına avantajlı girdi. Nilüfer ekibi, bu seti 25-23 alarak setlerde durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sete 11-3 gibi hızlı bir başlangıç yapan Nilüfer’in sultanları, maç boyunca hem savunma hem atakta istediklerini sahaya yansıttı. Nilüfer, bu seti 25-22 kazanarak, müsabakayı tie-break setine taşıdı.

Kazananın belli olacağı tie-break setine de Nilüfer Belediyespor, etkili başladı ve saha değişimine 8-5 önde girdi. Saha değişiminden sonrada baskın oyununu sürdüren Nilüfer temsilcisi, bu seti zorlanmadan 15-8 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor, 8 maçta 4. galibiyetini alarak puanını 11’e yükseltti. Ligde bir maç eksiği bulunan Nilüfer Belediyespor, 8. sırada yer aldı. Nilüfer Belediyespor, 7. hafta erteleme maçında 7 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te, PTT ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaşacak.