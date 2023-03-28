Nilüfer Belediyesi ile Inner Wheel Türkiye Federasyonu arasında imzalanan protokolle birlikte Nilüfer Belediyesi’nin Samandağ’daki konteyner kentinde çocuk evi oluşturulacak ve burada kalan çocuk ve yetişkinlere, uzmanlar tarafından psikososyal destek hizmeti verilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla Hatay Samandağ’daki konteyner kentinde

yaşam, her geçen gün daha da normale dönüyor. Onlarca depremzede ailenin güvenli bir ortamda yaşam sürdüğü konteyner kente, çeşitli sivil toplum kuruluşları da önemli desteklerde bulunuyor. Nilüfer Belediyesi ile Inner Wheel Türkiye 242. Bölge ve 244. Bölge Federasyonu iş birliğiyle, bölgeye bu kez çocuk evi oluşturulacak ve yaşayanlara, uzmanlar tarafından psikososyal destek hizmeti verilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Halk Evi’ndeki makamında bir araya gelen Inner Wheel Türkiye 242. Bölge Başkanı İlay Yılmazlar ile 244. Bölge Sekreteri Gülçin Doğan, bu önemli iş birliği protokolünü imzaladı.

Inner Wheel’in 104 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten İlay Yılmazlar, faaliyetleri hakkında Başkan Turgay Erdem’e bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi’nin Samandağ’da oluşturduğu konteyner kentine de dokunmak istediklerini belirten Yılmazlar, protokolün detaylarını da paylaştı. Yılmazlar, “Samandağ’daki konteyner kente bir konteynerken bağışı yaptık. Orada bir çocuk evi oluşturacağız. Türk Psikologlar Derneği ile anlaşarak, konteyner kentte yaşayan çocuk, genç, yetişkin kadın ve erkeklere psikososyal destek verilecek. Her hafta gönüllü iki psikolog Samandağ’a giderek, hafta boyunca çeşitli oyunlar ve yüzyüze görüşme yöntemiyle psikolojik destek verecek” şeklinde konuştu.

Samandağ’da yaşamın normale dönmesi ve bölge insanına destek olmak için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Turgay Erdem, “Deprem felaketi nedeniyle bölge halkı, ağır bir travma yaşadı. Konteyner kentimizde yetişkinler kadar, çocuk ve gençler de var. Onların bu travmayı en kısa sürede atlatabilmeleri çok önemli. Bu maksatla yaptığımız iş birliğiyle birlikte konteyner kentte, bir yıl boyunca gönüllü psikologlar psikolojik ve sosyal destek verecek. Bölgeye desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.