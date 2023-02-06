Nilüfer Belediyesi’nin deprem bölgesindeki vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanyanın başlatılmasının hemen ardından binlerce kişi ihtiyaç malzemelerini toplanma alanlarına getirdi. Bölgeye ilk etapta 2 tır dolusu yardım malzemesi ile su gönderildi.

Nilüfer Belediyesi’nin deprem bölgesindeki vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanyanın başlatılmasının hemen ardından binlerce kişi ihtiyaç malzemelerini toplanma alanlarına getirdi. Bölgeye ilk etapta 2 tır dolusu yardım malzemesi ile su gönderildi.

Türkiye’yi sarsan depremin acısı herkesi derinden sarsarken, vatandaşlar yardım edebilmek için büyük çaba gösteriyor. Bir Kriz Masası oluşturarak yapılacak çalışmalar için harekete geçen Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin ilçede başlattığı yardım kampanyasına inanılmaz destek geldi. Kampanyanın başlamasının hemen ardından binlerce kişi toplama alanlarına yiyecek, kıyafet, battaniye gibi malzemeler ve acil ihtiyaç malzemesi taşıdı. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası ve İhsaniye Mahallesi’ndeki Agora Çarşısı karşısında bulunan Zabıta Müdürlüğü’nde toplanan yardımlar, belediye çalışanlarınca gruplara ayrılarak kolileniyor.

Bir taraftan vatandaşlar yardım eşyası taşırken, diğer taraftan da belediye personeli battaneyiden gıdaya, bebek bezinden ayakkabıya kadar bütün malzemeleri ayrı ayrı kolileyip, bir an önce bölgeye ulaştırılması için çaba gösteriyor. İlk etapta 2 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderen Nilüfer Belediyesi, afetzedelere bir tır dolusu su ile bir tır da giyecek-giyecek vb. yardım malzemesi gönderdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yardım toplama alanlarını gezerek çalışmayı yerinde takip etti. Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Erdem, Türkiye’de yüzyılın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirtti ve “Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun” dedi. Felaketin boyutlarının çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Hayatını kaybedenlerle ilgili maalesef rakamlar sürekli artıyor. Enkaz altında kalan vatandaşlarımız var maalesef. Çok acil olarak oraya yardım göndermemiz gerekiyor. Nilüfer Arama Kurtarma ekibimiz bölgeye gitti. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuyla ilgili hemen kriz masası oluşturarak, yardım ekiplerimizi belirledik. Bölgelere AFAD’ın da bilgisi dahilinde yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz” dedi.

İhtiyaç listelerinin karşılanması noktasında vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Başkan Erdem, “Alaaddinbey Hizmet Binası’ndaki depomuz ve Agora Çarşı karşısında yer alan Zabıta Müdürlüğümüzün olduğu binada yardımları toplamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan ihtiyaç listesindeki malzemelerin elde edilmesi konusunda bize yardımcı olursa, biz de gelen bu malzemeleri en hızlı şekilde bölgeye ulaştıracağız. Bu kış şartları altında oradaki vatandaşlarımızın az da olsa yaralarını sarmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin yardım kampanyasına katılmak isteyenler gün içinde 08.00-22.00 saatleri arasında Alaaddinbey Hizmet Binası’ndaki depo ve Agora Çarşı karşısında yer alan Zabıta Müdürlüğü’ne bırakabilecek.

Yaralı depremzedelerin kan ihtiyacı için de 07 Şubat Salı günü 10.30-19.00 saatleri arasında Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası önünde Bursa Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı alınacak.

Öte yandan Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından, Nilüfer Belediyesi başta 9 Şubat’ta başlayacağı duyurulan Caz Festivali olmak üzere, bütün kültürel etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.