Nilüfer Belediyesi ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik başlattı. İlçedeki 130 ibadethane temizlenerek vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamda yapmaları sağlanacak.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerde bu yıl da temizlik çalışmalarına başladı. 2003 yılından bu yana yılda iki defa ibadethanelerde temizlik çalışması yapan Nilüfer Belediyesi, ramazan ayı başlamadan önce çalışmaları tamamlamak için harekete geçti. Mart ayı boyunca 130 ibadethanede detaylı temiz yapılacak. Bu çerçevede toplam 85 bin metrekare halı temizlenecek. Gelişmiş sistemle gerçekleştirilen uygulamayla Nilüfer’deki cemevi ve camiler, büyük bir özenle temizleniyor. Yüksek teknolojiye sahip makinelerle 90 derece sıcaklığa varan su ve özel deterjan kullanılarak yerinde yıkanan ibadethane halıları, aynı zamanda bakterilere karşı da dezenfekte ediliyor. Yıkandıktan sonra güçlü vakum sistemiyle kirli suyun çekilerek tahliye edildiği uygulamayla ibadethaneler daha hijyenik bir hale geliyor. Nilüfer Belediyesi’nin mart ve eylül ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirdiği temizlik sayesinde vatandaşlar, hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştiriyor.