Kent içerisinde alternatif güzergahlar oluşturarak rahat ulaşım imkanı sağlamayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, yeni yollar açmaya devam ediyor. Asfaltlama çalışmalarına da hız veren ekipler, yılın ilk altı ayında 18 kilometre yolu asfaltla kapladı.

Nilüfer Belediyesi, nüfus artışı ve yapılaşmanın hızla arttığı kentte, ulaşım ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına hız verdi. İlçenin yeni yapılanan mahallelerinde ve kırsal bölgelerinde yeni bağlantı yolları açan Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, havaların elverişli hale gelmesiyle durmaksızın çalışmaya başladı. Ekipler 2023 yılının ilk altı ayında Dağyenice, Gümüştepe, 30 Ağustos, Zafer ve Kayapa’da 2 kilometre yeni yol açarken, çalışmalarına Tahtalı-İnegazi bağlantı yolunda devam ediyor. 7 kilometrelik etabın bin 600 metrelik bölümü açan ekipler, ormanlık alanda hummalı bir çalışmaya imza atıyor. Tamamlandığında bölgesel ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak yolun, önümüzdeki aylarda bitirilmesi hedefleniyor.

Bir yandan yeni yol açan ekipler, diğer yandan eski yerleşim bölgelerinde de asfalt ve ihtiyaca göre yama-yol onarım çalışmaları yapıyor. Ekipler yılın ilk 6 aylık bölümünde; Balkan, Fethiye, Esentepe, Çalı, İrfaniye, Kayapa, Kültür, 30 Ağustos, Zafer mahallelerinde 18 kilometre asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarına 30 Ağustos Zafer, Gümüştepe mahallelerinde devam eden Nilüfer Belediyesi ekipleri, kentin nüfus ve yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerinde asfalt yenileme çalışmalarına devam edecek.