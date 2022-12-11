İyi, adil ve temiz gıdayı savunan ‘Slow Food’ hareketinin başlattığı 10 Aralık Toprak Ana Günü, Nilüfer’de kutlandı. Toprağın önemine dikkat çekilen etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yerel sürdürülebilir üretim ve tüketimin önemine dikkat çekti.

İyi, adil ve temiz gıdayı savunan ‘Slow Food’ hareketinin başlattığı 10 Aralık Toprak Ana Günü, Nilüfer’de kutlandı. Toprağın önemine dikkat çekilen etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yerel sürdürülebilir üretim ve tüketimin önemine dikkat çekti.

Toprağın, bereketin, atalık tohumun, geleneksel üretimin ve yerel yemek kültürünün günü olan Toprak Ana Günü, Nilüfer’de Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Toprak Ana Günü etkinliğine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Toprak Ana Günü’de konuşmalardan önce katılımcılara Nilüfer Kent Bostanları’nda yetişen pazıdan yapılan sütlü çorba ve Anadolu ekmeklerinden ikram edildi.

Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, toprağın yaşam için önemine değindi. Toprak Ana’nın yaşamın, gıdanın ve öğrenmenin kaynağı olduğunu ve iyi yaşam için ihtiyaç duyulan her şeyi sağladığını ifade eden Binbaş, “İnsan haklarını garanti altına almak için Toprak Ana ve tüm varlıkların haklarını tanımak ve savunmak gerektiğini; bunu yapan kültürlerin, uygulamaların ve yasaların var olduğunu söylüyoruz. İklim değişikliğine ve Toprak Ana üzerinde tehditlere neden olan yapıların ve sistemlerin dönüşümü için belirleyici, kolektif eylemlerde bulunmanın aciliyetinin bilincindeyiz” diye konuştu.

Nilüfer’de yaşanan sorunların çözümü için alternatif kolektif dayanışmayı örgütleyerek, yeni modeller oluşturma çabası içinde olduklarını ifade eden Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi’nin çalışmalarından örnekler verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yaptığı konuşmada, bütün dünyanın iklim krizi ve ona bağlı olarak gelişecek bir gıda krizinden söz ettiği dönemde herkesin toprağın ve üretimin kıymetini daha iyi anladığına vurgu yaptı.

Toprak Ana Günü’nün dünyada yaşayan herkesi bekleyen sorunları fark etmek ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat çekmek açısından önemli bir gün olduğunu söyleyen Başkan Erdem, geleneksel üretim ve geleneksel beslenme biçimlerinden uzaklaşıldığı için sorunlar yaşandığını belirtti. Fast food gibi yanlış beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşması sonucu obezite, diyabet gibi sağlık sorunlarının çok yaygınlaştığını belirterek bunlarla baş etmek için Nilüfer Belediyesi olarak neler yaptıklarını şöyle anlattı: “Hibrit tohum dayatmasına karşı ata tohumlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sağlıklı gıdayı herkes için erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı toprakla ve tarımsal üretimle tanıştırmaya çalışıyoruz. Kent insanını bile balkon tarımına yönlendiriyoruz. Yerel ekosistem özelliklerini korumayı önemsiyoruz.

Geleneksel ve yerel beslenme biçimlerini ve kadın derneklerinin bu üretimlerini destekliyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Toprak Ana Günü’nün önemini anlattı. Atay, “Toprak Ana Günü, gıdamızı üreten toprağın, suyun ve tarımın önemini kavrayan, onların sürdürülebilir kullanım ve üretimini destekleyen, tarımdaki endüstriyel girişime ve yemek kültürlerinin standartlaşmasına teslim olmayı reddedenlerin günüdür” dedi.

Neden yerel üretim ve yerel ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini de anlatan Atay, “Yerel ürünler, yerel tohumlarla üretilirse daha anlamlı, daha sağlıklı daha besleyici olurlar. Yerel tohum, o bölge iklim ve coğrafyasına onlarca, yüzlerce yılda uyum sağlamış, bitkisel hastalık ve zararlılara karşı belli oranda direnç kazanmış çeşitlerdir” dedi.

Toprak Ana Günü’nde, üç kuşaktır ekmek üretimi yapan ve ekmek üretiminin eğitimlerini de veren Hakan Doğan ile Anadolu’da ekmek yolculuğuna da çıkıldı. Geleneksel yöntemlerle ekmek yapımını anlatan Doğan, unsuz mayasız ekmek yaptı.