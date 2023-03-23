Nilüfer Kent Tiyatrosu, “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”’nde bu yıl ikincisini düzenleyeceği ‘Tiyatro Konuşmaları’nda kendilerini tiyatroya adayan değerli isimler ve akademisyenleri tiyatro meraklıları ile buluşturacak.

NKT’nin Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban bu yıl yapılacak 27 Mart Tiyatro Konuşmalarında; konuklarıyla birlikte yaşanan büyük deprem felaketinin ardından, felaket sonrası sanat, insan, göç hareketleri ve yüzyıllar boyunca yaşanmış çok büyük depremlerin ardından sanatın değişimi, insana ve doğaya etkisi, desteği konularını gündeme taşıyor. “27 Mart, baharın gelişi olmalı, döngüde kışı geride bırakmak, bahara teslim olmak, baharın yaralarımızı sarmasına zaman tanımak. Sanat geleceğe güven inşa etmeli, baharı getirmeli; baharın hep geleceğini haber etmeli.” diyor.

Tiyatro Konuşmaları’nın ilk oturumunda Doç Dr. Süreyya Karacabey ve sanat tarihçisi, akademisyen Osman Erden Nâzım Hikmet Kültürevi’nde saat 14.00’de başlayacak etkinlikte katılımcılarla “Felaket Sonrası Sanat” üzerine konuşacak.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde saat 16.00’da başlayacak Tiyatro Konuşmaları’nın ikinci oturumunda ise Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğr. Gör. Nazlı Ökten Gülsoy ve Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban“Dünyanın Trajedisi” konusunda söyleşi gerçekleştirecek.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezon oyunlarından ‘Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu’ isimli oyunu da, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde saat 20.30’da ücretsiz olarak sahneleyecek.

Dünya Tiyatro Günü ‘Tiyatro Konuşmaları’ çerçevesinde, 28 Mart tarihinde Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Oyun Yazma Programı 2022’nin yürütücüsü Doç Dr. Süreyya Karacabey ve yazarları Aslı Ekici, Semiha Sara ve Ezgi Uzundemir ile oyun yazma sürecini konuşacaklar

28 Mart’taki bu son panel de Nâzım Hikmet Kültürevi’nde saat 14.00’da başlayacak.