Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi ve civarında 3 Temmuz 2022 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Başkan Vekili Tutuk, “Siyaseten hayır demeyin, yatırımın önünü kesmeyin” Başkan Vekili Tutuk, “Siyaseten hayır demeyin, yatırımın önünü kesmeyin”

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi ve civarında 3 Temmuz 2022 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.