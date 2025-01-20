Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sokağa atılan kullanılmaz durumdaki eşyalar, Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz kaldırıldı.

Nilüfer ilçesinin Yüzüncüyıl ve Minareliçavuş mahallerinde vatandaşlar tarafından sokağa kullanılmaz durumdaki ev eşyaları atıldı. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine sokağa atılan eşyaları topladı. Nilüfer Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen kullanılamaz durumdaki ev eşyalarınızı sokağa atmayın. Bize ulaşın, ücretsiz olarak gelip alalım" ifadelerini kullandı.