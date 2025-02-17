Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede yapılan çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili CHP’li eski ve yeni dönem milletvekilleri, PM Üyeleri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve CHP İlçe Başkanı’nın katılımıyla ’Ortak Akıl’ toplantısı düzenledi. 10 ayda hayata geçirilen çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşan Başkan Şadi Özdemir, gelecek vizyonu ile ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikleri andan itibaren yaptıkları çalışmaları ve planlanan projeleri ’Ortak Akıl’ toplantısında paylaştı. Başkan Özdemir, ilçeyi ortak akılla yönetmek istediklerini ve bu anlamda toplantılar düzenlediklerini anlatarak, "Ortak akıl vizyonu ile yola çıkmıştık. Çeşitli kesimlerin fikirlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Amacımız herkesin sesinin yansıdığı, hepimizin sahip çıktığı bir Nilüfer oluşturmaktı. Sloganımızı bu yönde ‘Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer’i’ olarak belirlemiştik. Katılımcı, demokratik, şeffaf, adaletli, yenilikçi, erişilebilir, çözüm odaklı ve çevreye duyarlı olmak bizim değerlerimiz" şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinden bu yana geçen 10 aylık süreçte çok yol kat ettiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in 8’inci en gelişmiş kent olduğunu belirterek, bayrağı daha yukarı taşımak istediklerini dile getirdi. Nilüfer’in afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli bir kent olması için planlamalar yaptıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Depreme dayanıklı malzemelerin olacağı deprem lojistik merkezi kuracağız. Gıda dağıtım merkezi, deprem lojistik merkezi, ağır araç parkının bir arada olduğu bütünsel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra deprem parkları oluşturacağız. İçinde acil durumlarda kullanılabilecek tuvalet, elektrik ve gıda ihtiyacını karşılamak için malzemeler bulunacak" dedi.

Nilüfer Bostan daha aktif olacak

Nilüfer Bostan satış noktalarının daha aktif olması için işlevselliğini artıracaklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Çalışma saatlerini düzenleyerek, konsepti değiştireceğiz. Bununla ilgili ciddi mesai harcıyoruz. Besaş ürünleri de raflarımızda olacak. İyi hizmetle, tüketimi de artıracağız" diye konuştu.