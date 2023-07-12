Nilüfer’deki ‘Örnek İş Yeri’ belgesine sahip işletmelere bir yenisi daha eklendi. Hijyen ve hizmet kalitesi açısından kriterlere uyan işletmeler ‘Örnek İş Yeri’ belgesi almaya hak kazandı. Nilüfer’de toplam 22 işletme bu belgeyi almış oldu.

Nilüfer’de 2003 yılından bu yana sürdürülen ‘Örnek İş Yeri’ uygulamasına yeni bir işletme daha eklendi. Proje çerçevesinde, Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Denetim Bürosu; üretim, personel ve işletme hijyeni, ürün muhafaza şartları, hizmet kalitesi ve personel sağlığı gibi kriterleri inceledi. Denetimlerin ardından bir işletme daha, ‘Örnek İş Yeri’ belgesi almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, uygulamanın çeşitli kriterleri barındırdığına dikkat çekerek, bunları üst üste koyunca en iyi hizmeti veren iş yerinin öne çıktığını kaydetti. Kriterleri yerine getiren işletmeleri ödüllendirdiklerini belirten Başkan Erdem, “Bunu birçok alanda yaygınlaştırıyoruz. Nilüferliler, seçici. Özellikle sıhhi, hijyenik şartlarda hizmet veren iş yerleri, çok fazla ilgi görüyor. Biz de bunu teşvik ediyoruz” dedi.

‘Örnek İş Yeri’ belgesini, programa katılan Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ile birlikte işletmeci Özcan Dilekyiğit’e veren Başkan Erdem, firma çalışanlarını da kutladı.